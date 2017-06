Australia siktar kardinal for seksuelle overgrep og valdtekt

Kardinal Pell er rangert som nummer tre i Vatikanet og er med dette den høgast rangerte tilsette der som er sikta for seksuelle overgrep. Han er ein av pave Frans' mest fortrudde medarbeidarar.

Politimeister Shane Patton i delstaten Victoria i Australia seier torsdag at politiet har tatt ut stemning mot Pell på grunn av påståtte seksuallovbrot som strekker seg tilbake i tid.

– Han må møte i forhøyrsretten i Melbourne 18. juli, seier Patton. Han seier det er mange skuldingar retta mot Pell, men vil ikkje gå i detalj. Ifølgje Sydney Morning Herald dreier det seg om minst éi valdtekt.

76 år gamle Pell har tidlegare nekta for å ha gjort handlingane han er blitt skulda for. Den katolske kyrkja i Australia, som har ansvaret for å uttale seg på vegner av han, har førebels ikkje kommentert siktinga.

Ifølgje den australske avisa inkluderer siktinga tre overgrep av svært alvorleg grad, eitt av dei skal vere valdtekt og strekker seg 20 år tilbake. Tidlegare er Pell skulda for overgrep mot gutar heilt tilbake til tida som ung prest på 1970-talet.