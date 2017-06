Britiske folkevalde skrotar slipspåbod

Moterevolusjonen i Westminster starta då Tom Brake frå Liberaldemokratane drista seg til å tala i Parlamentet utan slips. Det fekk representanten til Dei konservative, Peter Bone, til å spørja om reglane hadde blitt endra.

John Bercow, leiaren i House of Commons, svarte at det er venta at parlamentsmedlemmer kler seg formelt, men la til:

– Synest eg det er vesentleg at eit medlem har på seg eit slips? Nei.

Kunngjeringa torsdag blir regna som ein liten sensasjon i det tradisjonstunge Parlamentet. Sjølv om det ikkje finst nokon obligatorisk kleskode i den britiske nasjonalforsamlinga, er det kutyme for menn å kle seg i dressjakke og slips. For kvinner blir det venta at dei møter opp i ei tilsvarande formell klesdrakt.

Det nye regimet omfattar også mannlege politiske journalistar, som ved tidlegare høve har blitt nekta tilgang utan slips. Mottakinga er blanda.

– John Bercow har gått over grensa ved å droppa kravet om at menn skal ha på slips i Commons. Kva er det neste? Parlamentsmedlemmer med flipflops og shorts? tvitrar The Telegraphs Christopher Hope.

The Suns Matt Dathan hyller på si side Parlamentet for «endeleg å ha forlate 1900-talet».

Oppmjukinga til Bercow er eit ledd i eit større forsøk på modernisering i Westminster. Tidlegare i år oppheva han parykkforbodet for sekretærar.

