Danske bønder får dyrke cannabis

– No blir det mogleg å produsera medisinsk cannabis i Danmark, stadfestar helseminister Ellen Trane Nørby overfor Ritzau torsdag.

– Då håpar eg at private aktørar som tidlegare har vore interessert, vil visa handlekraft på dette området, legg ho til.

Cannabis, som er ei fellesnemning for hasj og marihuana, kan vera effektiv som smertelindrande medisin. Frå før har eit fleirtal i Folketinget vedteke ei forsøksordning der pasientar frå 1. januar neste år kan få smertebehandling i form av cannabisdropar på resept.

Danske bønder har tidlegare sagt at dei er klare til å ta på seg rolla som leverandør, og no inviterer regjeringa landbruket med på prosjektet.

Toppskot frå cannabisplanter kan lindra smerter hos pasientar med til dømes kreft, sklerose eller ryggmargskader.

– Det er snakk om eit produkt som skal brukast til smertelindringsmiddel for svært sjuke pasientar, seier helseminister Nørby.

Ho strekar under at produksjonen vil gå føre seg i lukka system. Bøndene må få løyve frå styresmaktene for å kunna dyrka cannabis. Nederland er i dag eitt av få land der det er statskontrollert produksjon av cannabis til medisinsk bruk, men etterspurnaden er aukande.

