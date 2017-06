Familieunntak frå innreiseforbod berre for kjernefamilien

Måndag 26. juni gav Høgsterett grønt lys for at Trump-regjeringa delvis kunne innføre det svært omdiskuterte innreiseforbodet, så lenge det vart gjort unntak for personar med ei reell og nær tilknyting til USA, blant anna gjennom familie.

Trump-administrasjonen har no utarbeidd dei nye kriteria for dei som søkjer om innreise frå dei seks muslimske landa forbodet dekkjer. Kriteria byrja gjelde onsdag. Ifølgje nyheitsbyrået AP må søkjarar bevise nære familierelasjonar til nokon som allereie er innvilga opphald i USA. Nær familie er i denne samanhengen definert til forelder, ektefelle, barn, vaksen son eller dotter, svigerson eller -dotter eller søsken. Besteforeldre, barnebarn, tante, onkel, niese, nevø, forlovede, søskenbarn, svigerinne, svoger eller annan familie kvalifiserer ikkje som nære relasjonar.

Dei nye retningslinjene er sendt til amerikanske ambassadar og konsulat. Dei skal fungere som instruksjon for dei som vurderer og eventuelt innvilgar visumsøknader til USA.

Innreiseforbodet omfattar borgarar frå Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, men det kan altså givast unntak for personar med reell tilknyting til USA. I tillegg til familietilknyting kan dei søke visum basert på studiar eller arbeidskontrakt i USA.

Sjølv om innreiseforbodet trer i kraft, er ikkje punktum i saka sett. Høgsterett skal ta endeleg stilling til anken når dei kjem saman igjen etter sommarferien i oktober.