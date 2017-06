Forskarar usamde om kor gamle vi kan bli

Den akademiske kappestriden blei utkjempa i det vitskaplege tidsskriftet Nature . I utgåva av tidsskriftet avviser fleire forskargrupper dei amerikanske forskarane som i oktober sette maksimal levealder til 115 år.

– Om ingenting endrar seg er det truleg at vi dei neste 25 åra får menneske som lever i 119 år, men det er lite sannsynleg at vi får nokon som lever så lenge som 128 år, seier professor i matematisk statistikk, Holger Rootzén, ved Chalmers og Göteborgs universitet, til Sveriges Radio .

Han forklarer at dess fleire personar som lever lengre enn 110 år i ein periode, dess større er sjansen for at maksalderen blir høgare.

– Det er stor sjanse for at mykje endrar seg. Kanskje blir det funne opp eit middel mot alderdom, seier Rootzén.

Statistikk viser at gjennomsnittleg levealder i verda auka med tre månader i året gjennom heile 1900-talet.

Å vurdera levealderen til eit menneske kan vera ei komplisert øving. Statistikk for dei ekstremt gamle må nemleg spesialkontrollerast. Det har hendt at personar har blitt forveksla med eldre søsken som er døde, eller at dei laug på alderen då dei var unge for til dømes å sleppa militærteneste.

Franske Jeanne Louise Calment er den personen ein kjenner til som har levd lengst. Ho blei 122 år og 164 dagar. Calment døydde i 1997. Det eldste mennesket som lever i dag er så vidt ein kjenner til Violet Brown. Ho er ifølgje Wikipedia 117 år og tre dagar,

