Fransk storbank saksøkt for medverknad til folkemord

Banken vert skulda for å ha finansiert oppkjøp av 80 tonn våpen som blei brukt til å gjennomføre folkemordet mot tutsi-minoriteten og moderate hutuar i Rwanda.

Ved å overføre midlane til regimet i juni 1994, meiner organisasjonane at banken gjorde seg delaktig i «folkemord, krigsbrotsverk og lovbrot mot menneska».

– Banken må ha visst om intensjonane til regjeringa om folkemord, heiter det i skuldinga.

I juni hadde folkemordet halde på i vel to månader, men verdssamfunnet vegra seg for å gripe inn og den etniske reinsinga fekk til å begynne med liten dekning i media.

BNP Paribas har ikkje villa kommentere saka ettersom dei ikkje har alle fakta på bordet.

Organisasjonane bak søksmålet er Sherpa, som forsvarar offer for økonomisk kriminalitet, Ibuka France, ein organisasjon for offer frå folkemordet i Rwanda, og Collective of Civil Parties for Rwanda, som etterforskar antatte gjerningspersonar etter folkemordet.

Rwanda har gjentekne gonger skulda Frankrike for å ha hatt ein finger med i spelet under folkemordet, og for å vere trege med å stille dei skyldige for retten.

Frå april til juli 1994 vart mellom 800.000 og 1 million tutsiar og moderate hutuar slakta ned i eit folkemord gjennomført av hæren og hutumilits.

(©NPK)