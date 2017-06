May overlevde «tillitsvotum» i Parlamentet

Medlemmene av Underhuset stemde tysdag over innhaldet i trontalen som May la fram for éi veke sidan. Med støtte frå det nord-irske unionistpartiet DUP blei lovprogrammet til regjeringa godkjent med 323 stemmer for og 309 imot.

Trontalen inneheldt ei formell kunngjering av i alt 27 lover som regjeringa ønskjer å få innført. Åtte av dei er knytt til den kompliserte EU-utmeldinga.

Avstemminga blei omtalt som eit uformelt tillitsvotum. Dersom Dei konservative ikkje hadde fått fleirtal, kunne det enda med nyval.

Ein samarbeidsavtale mellom Dei konservative og DUP blei signert måndag. Planen er at kristenkonservative DUP med dei ti parlamentsmedlemmene sine skal fungera som støtteparti for ei mindretalsregjering leidd av May.

(©NPK)