Bydelsleiar går av etter dødsbrannen i London

Den 60-årige konservative politikaren har vore i hardt vêr etter at minst 80 menneske døydde i ein omfattande brann i den kommunale bustadblokka Grenfell Tower, skriv BBC.

Bebuarane i blokka har kritisert innsatsen til styresmaktene etter brannen, og onsdag sist veke bad statsminister Theresa May om orsaking for den mangelfulle handteringa.

Kritikken tilspissa seg etter at eit ope krisemøte i rådet torsdag blei avlyst. Publikum hadde på førehand blitt nekta å delta, og avgjerda førte til sinte protestar utanfor kontora til bydelsrådet. Det førte til kritikk frå øvste hald fredag.

– Retten vedtok at møtet skulle vera ope, og vi hadde rekna med at byrådet ville respektera det, sa ein talsmann for statsminister Theresa Mays kontor.

Ein domstol hadde på førehand bestemt at krisemøtet skulle gå for opne dører. London-ordførar Sadiq Khan har bedt om at heile byrådet går av etter hendingane torsdag.

