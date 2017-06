Den austerrikske staten får ta over Hitlers fødeheim

Styresmaktene i landet tok over det falleferdige bygget i byen Braunau am Inn i desember, etter at folkevalde vedtok ei lov retta bestemt mot eigedommen. Det skjedde etter fleire år med krangling mellom styresmaktene og eigaren Gerlinde Pommer, som sidan 70-talet hadde leigd ut bygget til innanriksdepartementet. Pommer har nekta å selje eller pusse opp huset.

Styresmaktene har argumentert med at det var nødvendig å tvinge fram ei avgjerd om saka for å forhindre at huset blir ein pilegrimsstad for høgreekstremistar. Eigaren klaga inn avgjerda frå myndigheitene, og Austerrikes øvste domstol har behandla saka.

Domstolen i Wien har konkludert med at ekspropriasjonen var «i det offentliges interesse». Eigaren får økonomisk kompensasjon for eigedommen, og i rettsavgjerda heiter det vidare at ekspropriasjonen ikkje var grunnlovsstridig.

Det er førebels ikkje kjent kva styresmaktene planlegg å gjere med bygningen. Ønsket til innanriksdepartementet om å rive huset vart møtt med motstand frå historikarar og andre politikarar.

Adolf Hitler vart født i huset 20. april 1889. Kvart år på Hitlers fødselsdag samlast antifascistar utanfor, der det står ein minnestein med teksten «For fred, fridom og demokrati. Aldri meir fascisme, minner millionar av døde oss om».

