Eksilgruppe: IS heilt ute av Aleppo

Gruppa trekte seg ut av område der Assad-styrkane har rykt fram dei siste vekene, seier leiaren for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdelrahman.

– IS har trekt seg ut av 17 småbyar og tettstader og er no heilt ute av Aleppo-provinsen, der dei har vore i over fire år, seier han.

Provinsen var før borgarkrigen den mest folkerike i landet

Etter at IS vart drive ut av landsbyane rundt provinshovudstaden med same namn, har ekstremistgruppa vore til stades i andre delar av den nordlege provinsen, mellom anna i al-Bab. Tyrkiskstøtta opprørarar erobra al-Bab frå IS i februar, og dei syriske regjeringsstyrkane har litt etter litt jaga jihadistane ut av småbyane sør i provinsen.

(©NPK)