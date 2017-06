Mann laug om at familien døydde i storbrannen i London

Metropolitan Police i London melde torsdag at 52-åringen er mistenkt for bedrageri, etter at han hevda at kona og sonen omkom i brannen i Grenfell Tower der minst 80 personar omkom 14. juni.

Etterforsking skal derimot ha vist at han er busett i ein annan del av London, han er ikkje gift og har ikkje nokon son.

Kriminaloverbetjent Fiona McCormack seier at lidingane dei faktiske offera går gjennom er opprivande, og at politiet vil følgje opp all informasjon som tyder på at nokon prøver å utnytte lidingane til så mange menneske økonomisk.

