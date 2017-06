OPCW slår fast at det truleg blei brukt saringass i Syria-angrep

Over 90 menneske skal ha blitt drepne i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen i Idlib-provinsen 4. april.

Ekspertar frå OPCW har intervjua augevitne og analysert prøvar og konkluderer i ein rapport som enno ikkje er offentleggjort med at det truleg blei nytta saringass i angrepet, opplyser BBC .

"Eit stort tal på menneske, nokre av dei døde, blei eksponerte for sarin eller eit sarinliknande stoff", konkluderer rapporten.

Syriske regjeringsstyrkar har vedgått at dei gjennomførte eit flyangrep mot Khan Sheikhoun, men nektar for at det blei brukt kjemiske våpen i angrepet. Gassen kom ifølgje dei frå eit av våpenlagera til opprørarane som blei treft i angrepet.

OPCWs granskingsrapport slår ikkje fast kvar den sarinliknande gassen kom frå, noko ein kommisjon beståande av representantar frå OPCW og FN no skal prøve å fastslå.

OPCW-rapporten er distribuert til medlemslanda til organiasjonen, men er enno ikkje offentleggjort. Konklusjonen i rapporten er i samsvar med kva OPCWs generaldirektør Ahmet Uzumcu tidlegare har hevda, på bakgrunn av prøver tatt av ti offer for angrepet.

– Prøvene er analyserte ved fire laboratorium og indikerer at offera blei eksponerte for sarin eller ein sarin-liknande substans, sa Uzumcu 19. april, utan å slå fast kvar gassen kom frå.

USA konkluderte kort tid etter angrepet med at syriske regjeringsstyrkar hadde brukt kjemiske våpen mot den opprørskontrollerte småbyen, men har ikkje lagt fram bevis for dette. President Donald Trump beordra likevel eit rakettangrep mot ein syrisk flybase få dagar etter angrepet mot Khan Sheikhoun.

(©NPK)