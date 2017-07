18 omkom i brennande buss i Tyskland

Ulykka skjedde måndag morgon på motorvegen A9 i nærleiken av Münchberg i Oberfranken i Bayern.

På ettermiddagen stadfesta politiet at 18 er omkomne. Tretti personar er frakta til sjukehus med alvorlege skader, og tilstanden skal vere livstruande for to av dei.

Det var 46 passasjerar og 2 sjåførar om bord i bussen, som var på veg til Nürnberg da ulykka skjedde. Bussen køyrde inn i lastebilen i ein saktegåande kø og gjekk opp i flammar etter samanstøyten.

