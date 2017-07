Danmark har fått dei første innfødde ulvane på 200 år

Tre ulvekvelpar vart i helga observerte på Vest-Jylland.

– Danskane treng ikkje å vere redde for ulven sjølv om det er dokumentert ulvekvelpar. Det gjer ulven verken meir eller mindre problematisk, seier Annette Samuelsen i Miljøstyrelsen i Danmark.

Miljøstyrelsen har tidlegare fått opplysningar om eit ulvepar som held til i området sør for Holstebro på Vest-Jylland. For nesten to veker sidan sette dei opp eit viltkamera, som i helga fanga opp tre ulvekvelpar. Det er truleg det frå før kjente ulveparet som har fått kvelpane.

Det er meir enn 200 år sidan den siste ulven vart skoten i Danmark. Men i 2012 vart det igjen sett ulv på Vest-Jylland.

Danmark har ei liknande ordning som i Noreg der det blir betalt ut erstatning når ulven tar husdyr. Styresmaktene finansierer òg ulvesikring i særleg utsette område. Førebels ser ordninga ut til å verke. Etter at sauen vart gjerda inn i april, har det ikkje vore eit einaste ulveangrep på sikra sau i Danmark.

(©NPK)