EU-ministrar vil stramme grepet om hjelpeinnsatsen i Middelhavet 

Italia skal no lage eit forslag til retningslinjer for hjelpeorganisasjonane som har sendt båtar til Middelhavet for å hjelpe til i redningsarbeidet.

Det er klart etter at Tysklands innanriksminister Thomas de Maizière og Frankrikes innanriksminister Gerard Collomb møtte Italias innanriksminister Marco Minniti i Paris søndag. EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos var òg med på møtet.

Dei nye retningslinjene kjem truleg til å bety at reglane blir strengare for kor langt hjelpeorganisasjonane kan gå i redningsarbeidet.

Omdiskutert

Innsatsen til hjelpeorganisasjonane har lenge vore diskusjonstema både i Roma og i Brussel.

Frykta er at hjelpa skal fungere som ein magnet på båtflyktningane, og at fleire skal leggje ut på den farefulle ferda over Middelhavet nettopp fordi dei veit at det er båtar der som kan plukke dei opp. Dei mest kritiske røystene har skulda dei frivillige organisasjonane for å fungere som ei rein taxiteneste for menneskesmuglarane.

Hjelpeorganisasjonane står på si side fast ved at innsatsen er nødvendig for å redde flyktningar frå drukningsdøden i Middelhavet.

Ifølgje avisa La Repubblica rommar dei nye retningslinjene venteleg eit forbod mot å gå inn i libysk farvatn. Samtidig skal den italienske kystvakta få ei større rolle i koordineringa av arbeidet.

Relokaliseringa går sakte

Kravet om ei oppstramming har òg samanheng med det arbeidet EU gjer for å avlaste Italia ved å relokalisere asylsøkarar til andre EU-land.

Det er ein innsats som har gått svært sakte, og fleire av medlemslanda i EU nektar å ta imot asylsøkarar gjennom ordninga. Frankrike og Tyskland varslar derimot at dei no vil byrje å ta imot fleire gjennom ordninga.

Italia trua i førre veke med å avvise båtar frå utanlandske hjelpeorganisasjonar viss ikkje andre EU-land byrjar å gjere meir for å hjelpe til.

Italienarane vil òg at andre EU-land langs Middelhavet skal ta imot nokre av båtflyktningane i hamnene sine. Frankrike har avvist dette, og hjelpeorganisasjonen SOS Méditerranée meiner det hadde vorte vanskeleg å organisere.

Vil styrke innsatsen i Libya

På møtet i Paris vart ministrane frå Frankrike, Italia og Tyskland òg einige om fleire grep som kan hindre flyktningane i å nå fram til Middelhavet. Det betyr nye tiltak for å styrkje den libyske kystvakta, og at FN skal få hjelp til å opprette fleire flyktningleirar inne i Libya.

I ei felleserklæring heiter det òg at dei vil greie ut om konkrete tiltak som kan styrkje grensekontrollen i det sørlege Libya for å hindre innreise frå andre land.

Det er venta at EU-kommisjonen legg fram eit eige sett med forslag alt på tysdag. Saka skal diskuterast vidare når innvandringsministrane i EU møtest til eit uformelt møte i Tallinn på torsdag.

Talet på båtflyktningar har vore sterkt aukande. Ifølgje tal frå FN har nesten 84.000 komme til Italia over Middelhavet sidan nyttår, 19 prosent fleire enn i fjor.

Fakta om redningsarbeidet i Middelhavet

* Italia, fleire europeiske land og ein del hjelpeorganisasjonar har alle sendt skip til det sentrale Middelhavet for å redde flyktningar frå å drukne på veg frå Libya til Italia.

* Det norske skipet Olympic Commander har sidan juni vore med i flåten til EUs grensebyrå Frontex. Eit anna norsk skip, Siem Pilot, avslutta nyleg eit to år langt oppdrag som del av den same operasjonen.

* Sidan nyttår har 83.650 personar komme sjøvegen til Italia, viser tal frå FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

* I same perioden har 2.030 personar drukna, ifølgje UNHCRs statistikk.

