Nederlandsk gissel redda etter elleve dagars fangenskap i Spania

Politiet har arrestert fem personar som no er sikta for å stå bak kidnappinga.

Den kriminelle banden frå Aust-Europa tok kontakt med kona til mannen og kravde 1,5 millionar euro, vel 14 millionar kroner, i løysepengar. Like før eit planlagt møte der kidnapparane skulle ta imot pengar i byte for gisselen, lykkast politiet i å berge nederlendaren under ein aksjon i Madrid.

Det var den 12. juni i år at banden kidnappa nederlendaren utanfor heimen hans i feriebyen Lloret dei Mar, vel 70 kilometer nord for Barcelona. Dei slo mannen, trua han med pistol og drog han inn i ein bil.

Mens han har vore i fangenskap, har kidnapparane dopa ned mannen med narkotiske stoff.

