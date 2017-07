Påtalemakta: Mannen bak Berlin-angrep handla åleine

Thomas Beck sa måndag under ei komitéhøyring i den tyske nasjonalforsamlinga at Anis Amri, mannen som køyrde ein lastebil inn i ein julemarknad i Berlin 19. desember i fjor, hadde planlagt å døy i angrepet. Tolv personar vart drepne, men Amri sjølv slapp unna. Han vart skoten og drepne av italiensk politi utanfor Milano seinare i desember.

Ifølgje Beck hadde Amri lagt igjen mobiltelefonen og lommeboka si på åstaden for å ta på seg ansvaret for angrepet. Ifølgje påtalemakta handla den 24 år gamle Amri åleine, men han skal ha fått instruksar direkte frå medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa IS.

I komitéhøyringa skal òg Bruno Jost, ein tidlegare aktor som er utnemnd for å undersøkje om styresmaktene kan ha gjort noko feil i saka, leggje fram ein førebels rapport.

