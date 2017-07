Tilsette i den britiske sentralbanken planlegg historisk streik

Om lag 95 prosent av dei tilsette i banken har stemt for ein fire dagar lang streik grunna ein langvarig lønnstvist, ifølgje fagforeininga Unite union.

Dei banktilsette ber Bank of England komme med eit betre lønnstilbod for å stoppe streiken.

Fagforeininga meiner at den låge lønna gjer at dei tilsette strevar for å få endene til å møtast. Konflikten kjem av eit vedtak om ei felles lønnsauke på berre 1 prosent årleg frå og med mars i år. Den individuelle lønnsauken er det mellomleiarane som avgjer, og det er ikkje godt nok, meiner dei tilsette.

Streiken startar 31. juli og skal etter planen vare i fire dagar.

