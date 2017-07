EU-kjelde: EU arbeider for å få Liu Xiaobo til Europa 

Det får NTB stadfesta frå ei sentralt plassert EU-kjelde.

Sidan det blei kjent at Liu lir av ulækjeleg leverkreft, har EU vore «i tett kontakt med kinesiske styresmakter for meir informasjon og ei mogleg flytting av Liu til Europa for behandling», opplyser kjelda, som uttalar seg anonymt om saka.

Liu har vore fengsla sidan 2009. Det var sist veke det blei kjent at han er kreftsjuk, og at han no er sleppt ut av fengselet for å få behandling på eit sjukehus i Shenyang.

Krev frigjeving

EUs utanrikssjef Federica Mogherini har bedt Kina om å setja Liu fri.

– I lys av den sviktande helsa og alvorlege tilstanden til fredsprisvinnaren Liu Xiaobo ventar EU at Kina straks innvilgar prøvefrigjeving på humanitært grunnlag og lèt han få medisinsk behandling der han måtte ønskja, i Kina eller i utlandet, sa ho fredag sist veke.

– Samtidig ventar vi at Kina fjernar alle restriksjonar på fridomen for kona til Liu og familiemedlemmene hans til å bevega seg fritt. Dei må stå fritt til å møta og få besøk av kven dei vil og til å kommunisera fritt med omverda, sa ho.

Saka til Liu skal også ha blitt teken opp direkte med Kinas statsminister Li Keqiang då han besøkte Brussel i byrjinga av juni.

Diplomatisk krise

Liu er ein av dei mest kjende politiske dissidentane i Kina. Han fekk Nobels fredspris i 2010 for kampen sin for menneskerettar i landet.

Sidan han sat fengsla, var han ikkje til stades under prisutdelinga i Oslo.

Tildelinga førte til ei diplomatisk krise mellom Kina og Noreg, og det er først no tilhøvet er i ferd med å bli normalisert.

Saka er så politisk følsam at statsminister Erna Solberg (H) har nekta å uttala seg om henne, sjølv om det i si tid var Jan-Tore Sanner frå Høgre som nominerte Liu til fredsprisen.

Kan bli teke opp med Xi

Saka til Liu kan bli teken opp med Kinas president Xi Jinping når han besøkjer Tyskland denne veka i samband med G20-toppmøtet i Hamburg.

Steffen Seibert, pressetalsmannen til Tysklands statsminister Angela Merkel, vil ikkje seia noko om kva Merkel og Xi kjem til å snakka om, men peikar på at Merkel fleire gonger før har teke opp slike enkeltsaker med kinesiske leiarar.

Tyskland har også bite seg merke i at Liu og kona hans skal ha gjeve uttrykk for eit ønske om behandling i utlandet, opplyser Seibert ifølgje internasjonale nyheitsbyrå.

– Vi meiner at ei humanitær løysing for Liu Xiaobo bør ha høgste prioritet i ein slik vanskeleg situasjon, seier han.

(©NPK)