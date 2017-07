Nord-Korea: – Har testa missil som kan nå kor som helst i verda

Regimet testa tidleg tysdag eit nytt missil. I ei kunngjering nokre timar seinare seier Nord-Korea at oppskytinga var vellykka, fortel nyheitsbyrået Yonhap.

På nordkoreansk-TV blir testen av missilet, som skal vera av typen Hwasong-14, omtalt som «ein milepæl», og leiaren i landet Kim Jong-un var til stades under oppskytinga.

Sørkoreanske styresmakter har tidlegare uttalt at det truleg dreidde seg om ein mellomdistanserakett. Landet seier dei skal undersøkja den nordkoreanske påstanden om rakettypen.

Missilet blei fyrt av frå området ved Banghyon, i provinsen Nord-Pyongan, rundt klokka 9.40 tysdag morgon, ifølgje ei melding frå militærkommandoen i Sør-Korea. Provinsen ligg nær grensa til Kina. Missilet var i lufta i rundt 37 minutt, og la bak seg ein distanse på 930 kilometer.

– Kan nå USA

Analytikar David Wright i Union of Concerned Scientists, seier tilgjengeleg informasjon tyder på ein auke i rekkjevidda på missila til Nord-Korea. Han seier at raketten kan ha nådd ei høgd på meir enn 2.800 kilometer.

I januar skrytte Nord-Korea av at landet var i ferd med å ferdigstilla ICBM, langdistanserakettar som kan rettast mot og nå det amerikanske fastlandet. No hevdar landet at langdistanseraketten som blei testa tysdag, kan treffa kor som helst i verda, skriv nyheitsbyrået Reuters på Twitter.

Jeffrey Lewis, sjefen for det austasiatiske ikkjespreiingsprogrammet ved Monterey Institute of International Studies, seier det definitivt dreier seg om eit interkontinentalt ballistisk missil (ICBM). På Twitter skriv han at «ein ICBM kan nå Anchorage, ikkje San Francisco, men framleis».

– Ikkje noko betre å gjera?

Oppskytinga føyer seg inn i rekkja av ein serie prøveoppskytingar dei siste månadene. Ikkje lenge etter kom den første Twitter -meldinga frå president Donald Trump. Der lurer han mellom anna på om Nord-Koreas leiar Kim Jong-un ikkje har noko anna å ta seg til.

«Vanskeleg å tru at Sør-Korea og Japan vil finna seg i dette så mykje lenger. Kanskje Kina vil leggja breisida til mot Nord-Korea og få ein slutt på dette tullet ein gong for alle!".

Japans statsminister Shinzo Abe kom med skarp kritikk av testoppskytinga.

– Den siste oppskytinga viser tydeleg at trusselen aukar, seier Abe.

Militærøvingar

Oppskytinga kjem ein dag etter at Kina åtvara om at viss spenninga i regionen aukar, kan situasjonen koma ut av kontroll og få katastrofale følgjer.

Kinas FN-ambassadør Liu Jieyi håpar å få støtte i Tryggingsrådet i FN for ei løysing som kan letta spenninga på halvøya.

Trump-administrasjon har bede Kina om hjelp til å få bukt med den kjernefysiske trusselen frå Nord-Korea, men sist veke sa den amerikanske presidenten at tida for strategisk tolmod med det nordkoreanske regimet er over.

Liu sa også at Beijing vil pressa på for å få USA og Sør-Korea til å slutta med militærøvingane sine på den koreanske halvøya i byte mot at Nord-Korea avsluttar dei kjernefysiske og ballistiske missilprogramma sine.

Det er venta at Trump, Abe og Moon vil diskutera Nord-Korea på sidelinja av G20-toppmøte i Hamburg til helga.