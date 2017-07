Putin og Xi vil bidra til å løyse konflikten med Nord-Korea

Det vart klart etter eit møte mellom Putin og Xi i Moskva tysdag. Dei to stormaktene foreslår at Nord-Korea inntil vidare stansar rakettestane og dei kjernefysiske prøvesprengingane sine – og at USA og Sør-Korea til gjengjeld sluttar å halde store militærøvingar.

Initiativet liknar på forslag som Kina har presentert før, og som USA har avvist.

Før samtalane i Moskva sa den øvste utanrikspolitiske rådgivaren til Putin, Jurij Usjakov, at forholdet mellom Russland og Kina aldri har vore betre. Xi og Putin skulle diskutere moglegheitene for eit tettare samarbeid berre få dagar etter at Xi uttalte at forholdet til USA er «påverka av negative faktorar».

Etter at Nord-Korea tysdag morgon erklærte at dei hadde gjennomført ein vellykka test av ein langtrekkande rakett, vart det klart at Xi og Putin òg skulle drøfte moglege løysingar på den spente situasjonen på Koreahalvøya. Både Kina, som er Nord-Koreas nærmaste allierte, og Russland har fleire gonger oppmoda partane i konflikten til sjølvtøyming.

Fredag kjem både Putin og Xi til G20-toppmøtet i Hamburg.

