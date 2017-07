Trump og Putin møtest fredag

Det stadfesta styresmaktene i begge landa tysdag, ifølgje tv-stasjonen CNN.

Dei to møtest i samband med G20-toppmøtet i Hamburg i Tyskland. Interessa for møtet kjem truleg til å vere stor, ettersom Trump lenge har vorte skulda for å vere for vennleg innstilt til den russiske kollegaen.

Amerikanske etterretningsorganisasjonar meiner Russland i fjor stod bak ein omfattande hemmeleg kampanje for å få Trump valt til president. Éin av mange metodar som skal ha vore nytta, var dataangrep retta mot Det demokratiske partiet. Den russiske regjeringa har avvist skuldingane.

I USA har både FBI og Kongressen sett i gang etterforsking for å finne ut om nokon av medarbeidarane til Trump har samarbeidd med russarane. Så langt er det ikkje funne bevis for dette.

Styresmaktene i USA stadfesta i slutten av juni at Trump og Putin skulle møte einannan under G20-møtet, men oppgav ikkje da noko konkret tidspunkt.

No opplyser Det kvite hus at det ikkje er settt nokon konkret dagsorden for møtet fredag. Den russiske ambassadøren i USA, Sergej Kisljak, møtte ein representant for det amerikanske utanriksdepartementet tidlegare denne veka for å førebu samtalene.

(©NPK)