21 av Grenfell-offera er identifiserte

Det kan ta fleire månader før alle offera er identifiserte, skriv Sky News . I verste fall vil ikkje alle vere identifiserte før mot slutten av året.

Det blei dei pårørande etter brannen informerte om på eit fleire timar langt møte med ein rettsmedisinar og politiet i London onsdag.

Politiet opplyser at dei har gjort 87 funn inne i blokka, men at det ikkje nødvendigvis betyr at det er snakk om 87 forskjellige personar.

– Eg kan ikkje seie noko om kor mange menneske vi har funne, før rettsmedisinarane har godkjent arbeidet med identifisering, seier Stuart Cundy ved politiet i London til The Guardian .

Både bebuarane i blokka og pårørande har kritisert innsatsen til myndigheitene i kjølvatnet av brannen. Statsminister Theresa May har gått ut og bedt om unnskyldning.

Minst 80 personar mista livet i brannen i Grenfell Tower 14. juni. Det tok tre dagar å sløkke flammane.

