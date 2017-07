Demonstrantar storma nasjonalforsamlinga i Venezuela

Bakgrunnen for storminga var at dei folkevalde i nasjonalforsamlinga, der opposisjonen er i fleirtal, heldt ein spesialsesjon for å markere sjølvstendedagen i landet.

Demonstrantane hadde på seg raude klede og var væpna med stokkar, og dei skaut opp fyrverkeri og laga kaos i bygningen. Det er ikkje meldt om skadde.

