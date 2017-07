Jagland rosar Noreg

– Det er godt nytt at Noreg no har sett fast Istanbulkonvensjonen til Europarådet. Fleire og fleire land innser behovet for juridisk bindande standardar for å bidra til at statar set ein stoppar for vald mot kvinner, seier Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet.

Noreg er det 24. landet som sett fast Istanbulkonvensjonen. Stortinget gjorde avtalen gyldig i mai.

Den internasjonale avtalen kriminaliserer alle former for vald mot kvinner og forpliktar Noreg til å gjennomføre tiltak for å førebyggje familievald, beskytte ofre og sikre at gjerningspersonar blir stilt til ansvar.

– Vi må ha nulltoleranse for vald mot kvinner, og Europa må gå i front, seier Jagland.

(©NPK)