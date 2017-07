Kina inviterer utanlandske spesialistar til å behandle Liu

I ei utsegn seier sjukehuset i Shenyang at spesialistane er invitert etter ønske frå Liu Xiaobos familie og råd frå andre spesialistar.

Dei «mest anerkjente leverkreftspesialistane» skal slutte seg til dei spesialistane som allereie behandlar 61 år gamle Liu, ifølgje sjukehuset. Ytterlegare informasjon om dei utanlandske spesialistane er så langt ikkje kjent. Verken amerikanske eller tyske tenestemenn har så langt kommentert påstanden om ein invitasjon. Kva andre land det skal vere snakk om er heller ikkje kjent.

Liu er ein av Kinas mest kjente politiske dissidentar. 61-åringen har vore fengsela sidan 2009, og han blei tildelt Nobels fredspris i 2010 for sin kamp for menneskerettar i landet. Sidan han sat fengsela, var han ikkje til stades under prisutdelinga i Oslo.

Det var i førre veke det blei kjent at Liu har ulækjeleg leverkreft, og at han no er sleppt ut av fengselet for å få behandling på eit sjukehus i Shenyang.

Tysdag sa ei høgt plassert EU-kjelde at EU jobbar for å få Liu til Europa for behandling.

(©NPK)