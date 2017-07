Migrantstans kan koste Italia 38 milliardar euro

Talet dukka opp då økonomen i landet, Tito Boeri som leier pensjons- og ytelsesorganet INPS, tysdag presenterte årsrapporten i landet i parlamentet. Boeri kom med opplysninga som ein reaksjon på forslaget om å stengje grensene for dei som ikkje er EU-borgarar, over ein tidshorisont frå 2018 til 2040.

– Bidraget til trygde- og sosialtenester frå utanlandske arbeidstakarar vil falle med 73 milliardar euro, mens utbetalingane til utlendingar vil falle med 35 milliardar euro. Den negative balansen for INPS blir dermed 38 milliardar euro, sa Boeri.

Nettobetalarar

Ifølgje det italienske statistikkbyrået Istat er det rundt fem millionar utanlandske arbeidstakarar i Italia. Gruppen utgjer omlag 8 prosent av befolkninga.

Migrantar blir vanlegvis sett på som nettobetalarar i velferdssystema til sine vertsnasjonar fordi dei pleier å vere relativt unge og friske. Dermed er det meir sannsynleg at dei betaler for trygdeordningar med sin arbeidsinnsats, enn at dei mottar pensjon, trygd eller annan sosialstønad.

Likevel blir dei ofte skulda, særleg av høgresida i italiensk politikk, for å vere ein byrde for sine vertsland. Fleire av dei avviste Boeris sine utrekningar som politisk motiverte og ikkje truverdige.

Politisk usemje

– Det siste vi trenger no når det gjeld spørsmålet om migrasjon, er at INPS-sjefen henger seg på dette tøyset og ber om fleire innvandrarar for å sikre vårt trygde- og sosialsystem, sa Maurizio Gasparri, ein tidlegare minister under Silvio Berlusconi.

På motsett side av det politiske kartet skildra Riccardo Magi, som leier eit lite, radikalt promigrasjonsparti, Boeris spådommar som enda ei stadfesting på at bidraget frå innvandrarane er nøkkelen til berekrafta i pensjonssystemet i Italia.

