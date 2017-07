Pandadiplomati da Merkel møtte Xi

Den tyske statsministeren introduserte dei kinesiske pandaene som «to svært sympatiske diplomatar».

Pandaene Meng Meng og Jiao Qiing er ei gåve frå Kina, og den kinesiske presidenten kalla dei eit symbol på vennskapet mellom dei to stornasjonane.

Dei to statsleiarane er einige om at Tyskland og Kina skal ha ein sterkare handelsavtale. Eit styrkt samarbeid mellom dei to landa blir sett som ein konsekvens av det anstrengde forholdet Merkel har til president Donald Trump i USA, mellom anna etter lovnaden hans om å setje «Amerika først».

Merkel og Xi lovde òg å gjere sitt for å minske det veksande gapet mellom landa i verda og jobbe for at G20-toppmøtet i Hamburg denne veka skal bli vellykka.

EU og 19 leiande økonomiar er med på toppmøtet, som startar fredag. I tillegg deltar eit knippe gjesteland, deriblant Noreg. Merkel er vert for møtet.

Den kinesiske bruken av pandabjørner som gåver går òg under nemninga pandadiplomati. Kina har før gitt tre pandabjørner til Tyskland. Den siste, den 34 år gamle Bao Bao, døydde i Berlin 2012 og var da den eldste pandabjørnen i verda. Finland og Nederland har òg fått pandaer frå Kina tidlegare i år.

