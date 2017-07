Britisk politi: Mannen bak Manchester-angrepet var ikkje knytt til eit større nettverk

Politiet har gjennomført ein rekonstruksjon av bevegelsane til Salman Abedi i vekene før bombeangrepet i mai i år, då 22-åringen gjekk til innkjøp av delar til ei bombe.

Abedi drap 22 menneske og seg sjølv då han detonerte ei ryggsekkbombe blant tilskodarar etter ein Ariana Grande-konsert 22. mai.

Russ Jackson, sjef for antiterrorpolitiet i Nordvest-England, sa torsdag at politiet så langt ikkje har nokre bevis for at Abedi var ein del av eit større nettverk.

– Men vi mistenkjer derimot at fleire har vore klar over at angrepet skulle skje, eller er medskuldige, sa Jackson.

Politiet ser ikkje vekk frå fleire pågripingar, og Jackson seier etterforskinga av angrepet mest sannsynleg kjem til å fortsetje i fleire månader framover.

Britiske etterforskarar ønsker å avhøyre den yngre broren til Abedi, Hashem, som har blitt arrestert i Libya.

I dagane etter angrepet blei ei rekke personar arrestert av britisk politi, men alle blei seinare lauslatne utan sikting.

