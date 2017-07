Russisk politi skal ha ransaka kontoret til Putin-kritikar

Ein kollega av Navalnyj hevdar på Facebook at politiet konfiskerte datamaskiner og dokument frå kontoret, og forsegla dørene til bygningen der den 40 år gamle juristen jobbar.

12. juni i år blei Navalnyj dømt til 25 dagars fengsel for å ha arrangert ein ulovleg demonstrasjon. Han måtte også opphalde seg to veker bak murane for det same i mars.

Opposisjonsleiaren som har markert seg som ein av Putin sine fremste kritikarar ønsker å stille som presidentkandidat i 2018. Men for to veker sidan slo den russiske valkommisjonen fast at Navalnyj ikkje kan stille som presidentkandidat ved neste års val, ettersom han soner ein 5-årig fengselsstraff for korrupsjon. Navalnyj meiner sjølv at dommen var politisk motivert.

