Unesco hevdar Great Barrier Reef ikkje er trua

Dette er ein stor siger for Australia, sa miljø- og energiministeren i landet Josh Frydenberg torsdag.

Då var det klart at det største korallrevet i verda var utelate frå FN-organisasjonen UNESCOs liste over trua verdsarvstader. Avgjerda blei tatt på eit UNESCO-møte i Krakow i Polen.

Regjeringa i Australia har gjennomført ein lobbykampanje for å overtale Unesco til ikkje å klassifisere Great Barrier Reef som «trua», ifølgje nyheitsbyrået DPA. For å vise at situasjonen er under kontroll, har regjeringa lagt fram ein ny plan med tiltak for å verne revet.

Frydenberg peiker på at fleire tiltak allereie er sett i verk for å betre vasskvaliteten ved revet, hindre forureining frå landbruket og kjempe imot ein type sjøstjerner som et korallar.

Men den største trusselen mot revet er høgst sannsynleg menneskeskapt global oppvarming. Forskarar anslår at nærmare 30 prosent av korallane på grunt vatn ved Great Barrier Reef har døydd som følgje av uvanleg varmt vatn dei siste par åra.

Årsaka til dei høge temperaturane var ein kombinasjon av global oppvarming og vêrfenomenet El Niño.

(©NPK)