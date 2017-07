FN ber om å få besøkje den dødssjuke fredsprisvinnaren Liu

Høgkommissæren Zeid Ra'ad Al Hussein har førebels ikkje fått svar frå kinesiske styresmakter, opplyser talsperson Liz Throssel i FN.

Nobelprisvinnaren er no så dårleg at behandlinga på sjukehuset skal ha blitt stoppa. Familien hans er blitt bedt om å vere i nærleiken av han på sjukehuset, ifølgje ein venn av familien.

Både EU og USA har oppmoda Kina til å la Liu få behandling der han sjølv måtte ønske. Den norske regjeringa har derimot ikkje stilt seg bak denne oppmodinga.

Kinesiske styresmakter har liten sans for alle oppmodingane om å la fredsprisvinnaren få reise ut av landet.

– Ingen land har rett til å blande seg og kome med uansvarlege kommentarar om indre saker i Kina, uttalte ein talsmann for utanriksdepartementet i landet førre veke.

Det blei sist veke kjent at 61 år gamle Liu, som har sete fengsla sidan 2009, lir av ulækjeleg leverkreft. Han fekk truleg diagnosen allereie i mai. Den kinesiske demokratiforkjemparen blei dømt til elleve års fengsel i 2009 for å ha skirve eit manifest der han blant anna tok til orde for ei styrking av demokrati og menneskerettar i Kina. Året etter tok imot han Nobels fredspris.

