Kypros-samtalane avslutta utan semje

– Det er med tungt hjarte eg må informere om at trass i den store innsatsen og engasjementet til alle delegasjonane og dei forskjellige partane … så er konferansen om Kypros avslutta utan at det blei oppnådd semje, sa FNs generalsekretær António Guterres til pressen i det sveitsiske feriestaden Crans-Montana.

Frå offisielt hald blir det sagt at noko av grunnen til at samtalene braut saman var at tyrkarane stod fast på å behalde sine styrkar på øya og framleis ha retten til å gripe militært inn.

Vidare klarte partane på fredag heller ikkje å bli samde om kor mykje territorium som skulle høyre til greskkypriotene og kor mykje tyrkiskkypriotene skulle ha.

Tenestemannen sa også at Tyrkia insisterte på at alle fredsavtale må gi tyrkiske statsborgarar rett til å flytte og overføre pengar, tenester og varer til eit attendeført Kypros.

Forhandlingane har blitt haldne i nærvær av FNs generalsekretær António Guterres.

