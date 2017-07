Leilegheitsbygg på fem etasjar har kollapsa utanfor Napoli

Styresmaktene søkjer no etter personar som kan ha blitt ramma av ulykka.

Brannfolk seier til fjernsynsstasjonen Sky TG24 at dei reknar med seks-sju personar er gravlagde i ruinane i kystbyen Torre Annunziata. Bygninga skal vere busett av to familiar med totalt åtte personar, skriv Napoli Today . La Repubblica melder at det bur to barn i bygningen som kan ha lege og sove då ulykka skjedde.

Bygningen raste saman rundt klokka 06:20 fredag morgon. Rundt 70 menneske tar del i redningsarbeidet, melder Corriere della Sera .

Vitne har fortalt det italienske nyheitsbyrået ANSA at det ikkje skal ha vore nokon eksplosjon før hendinga. Eit tog skal ha passert like ved bygninga rett før den kollapsa. Brannmenn har tatt i bruk lange, stiger til å trekke ut for å kontrollere stabiliteten i ei bygning like ved i bustadområdet. Redningsarbeidarar fjernar murstein for hand og sender det ut i bøtter.

