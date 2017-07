Merkel: Trump deltok på delar av klimasamtalane under G20

– Det blir veldig interessant å sjå korleis vi formulerer kunngjeringa i morgon og gjer det tydeleg at det er fleire ulike meiningar om saka, ettersom USA dessverre ønsker å trekke seg frå Parisavtalen, seier Merkel tidleg fredag kveld.

USAs president Donald Trump har allereie kunngjort at han vil trekke USA ut av Parisavtalen.

Trump deltok ifølgje Merkel på den første delen av klimasamtalane under toppmøtet. På ein pressekonferanse etter programmet på ettermiddagen sa Merkel at den amerikanske presidenten også talte under klimaforhandlingane.

