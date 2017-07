Solberg møter Erdogan  

Møtet finn stad fredag ettermiddag, opplyser Statsministerens kontor.

Tema for samtalene blir situasjonen i Midtausten, deriblant krigen i Syria. Dei to skal også snakke om migrasjon.

Det er venta at også dei to vil komme inn på kuppforsøket i Tyrkia i fjor sommar. Noreg står fast på fordømminga si av dette, men understrekar samtidig at rettssikkerheita må respekterast i kuppoppgjeret.

Erdogan har fått massiv kritikk frå europeiske land for å ha misbrukt rettsoppgjeret etter kuppforsøket til å kneble kritiske presse og politisk opposisjon.

