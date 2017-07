Trumpkritisk etikksjef i USA trekker seg

I eit brev til president Donald Trump skriv direktør Walter Shaub at han seier takk for seg 19. juli. I ei eiga utsegn, seier Schaub at han slår seg saman ei privat gruppe som tar til orde for høgare standardar for gjennomføring av val, valkampfinansiering og etikk i regjeringa.

Åremålet han er tilsett i for fem år, går eigentleg ut i januar neste år.

I januar i år kritiserte Schaub Trumps planar om å overlate kontrollen over hundrevis av familiebedrifter til sønene sine som meiningslause utan å selje dei, noko presidenten har avslått.

– Eg trur ikkje sal er ein for høg pris å betale for å vere president i USA, sa Schaub den gongen.

Kontoret hans tvang seinare Trumps administrasjon til å gi opp fritak ferda ut som gjorde det mogleg for lobbyistar og andre som no arbeider i regjeringa til å framleis å ha kontakt med sine tidlegare arbeidsgivarar.

(©NPK)