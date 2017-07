Tusenvis av migrantar flytta av fransk politi

Evakueringa av dei nesten 2.800 migrantane frå ein leir i Porte dei la Chapelle gjekk fredeleg for seg. Alle blei overført til gymsalar på skular som står ledig i sommarferien.

Tenestemenn venta å finne rundt 1.600 menneske i leiren, som er vakse opp rundt eit hjelpesenter, men ein av tenestemennene seier at det alltid er fleire enn ein trur.

1.600 menneske blei flytta frå den same leiren i mai, men sidan er det kome rundt 200 nye kvar veke til den same staden.

Som ledd i å få meir orden på migrantsituasjonen er det gjennomført 34 slike evakueringar av migrantar i Paris-området dei siste to åra. Mange migrantar er komne til Paris etter at den store leiren i Calais som gjekk under namnet Jungelen, blei stengt i fjor haust.

