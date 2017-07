Apple planlegg nytt datasenter i Danmark

Frå før er det amerikanske selskapet i gang med bygging av eit datasenter i Viborg. No opplyser Apple at dei i tillegg vil byggje eit tilsvarande anlegg utanfor Aabenraa.

– Vi er glade for å kunne utvide datasenter-drifta vår i Danmark og samtidig investere i nye kjelder til grøn energi, seier Norden-sjef i selskapet, Erik Stannow i ei fråsegn.

Første fase av byggjearbeidet ved Aabenraa skal vere ferdig i 2019, og prisen er venta å bli 6 milliardar danske kroner.

Danmark har i mange år hatt stor produksjon av vindkraft, og nesten 70 prosent av straumforbruket vert no dekt av fornybare energikjelder. Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er overbevist om at dette er ei viktig årsak til at Apple vel å investere i Danmark.

