Brannen i London under kontroll

Det skriv Londons brannvesen på Twitter . Brannen er i bydelen Camden Town som ligg nordvest i byen. På det meste deltok 70 brannfolk og ti brannbilar i sløkkingsarbeidet, som vil halde fram utover morgonen.

Ein heil bygning på tre etasjar var overtent inne på marknaden, opplyste brannvesenet.

Elden skal ha brote ut på Camden Lock Market – ein stort innandørsmarknad. Brannvesenet oppfordra folk til å halde seg unna området.

Ingen personskadar

Snautt fire timar etter at meldinga om brannen kom, jobba framleis brannmannskapet med å få kontroll over flammane. Like før 4.30 måndag morgon kom meldinga om at brannen var under kontroll. Brannårsaka er så langt ikkje kjent.

Politiet fekk melding om brannen litt over midnatt natt til måndag. Videoar på sosiale medium viste store flammar, og vitne har sagt at dei kunne sjå røyken på fleire kilometers avstand.

– Brannen utvikla seg veldig raskt. Folk følgde med, men vi vart redde for at bygningen kunne eksplodere fordi det er restaurantar i nærleiken, seier augevitnet Joan Ribes ifølgje nyheitsbyrået AP.

For ni år sidan gjekk Camden Market opp i flammar i ein stor brann. Butikkar, pubar og nattklubbar vart evakuerte. Ingen kom til skade i brannen den gongen. Området vart stengt i fleire månader.

Turistmål

Camden Market vert rekna for å vere den største gatemarknaden i Storbritannia, og har i årevis vore eit senter for mote- og musikkinteresserte. Kvar einaste veke trekker dei mange småbutikkane og utestadene der til seg 500.000 besøkjande, noko som gjer det til eit av Londons mest populære turistmål.

Brannen kjem mindre enn ein månad etter dødsbrannen i bustadblokka Grenfell Tower i London der 80 personar hittil er stadfesta omkomne. Det tok tre dagar å sløkke flammane.

