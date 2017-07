Finland: Få ønskjer folkeavstemming om EU-medlemskapet

Meir enn 70 prosent seier nei til forslaget.

Viss avstemminga blei gjennomført, ville 62 prosent stemme for at Finland skal halde fram med å vere medlem av EU, viser ei undersøking gjort av den finske rikskringkastaren Yle. 19 prosent stemte for å melde seg ut.

Blant dei politiske partia er det tilhengarane til Sannfinländarna og Nytt alternativ som støttar ei folkeavstemming. Dei ville også ønskt seg ei lausriving.

Blant yrkesgruppene har bøndene blitt meir positive til EU. Over 90 prosent av bøndene stemte mot medlemskap i 1995. No er det berre halvparten som ønskjer ei ny folkeavstemming, og av dei er det berre 40 prosent som ville stemt mot unionen.

