Kinesisk sjukehus: Tilstanden er kritisk for nobelprisvinnar Liu Xiaobo

Sjukehuset opplyser at familien er informert om at det kan bli aktuelt å overføre 61-åringen til akuttavdelinga.

Liu, som blei tildelt Nobels fredspris i 2010, blei diagnostisert med langt framskreden leverkreft i mai. Han blei fengsla i elleve år i 2009 for undergraving av staten og er underlagt strengt oppsyn på sjukehuset i Shenyang der han får behandling.

Laurdag sa sjukehuset i ei fråsegn at Liu er for sjuk til å reise til utlandet for behandling. To legar frå USA og Tyskland som besøkte 61-åringen same dag, sa derimot at det vil vere trygt for Liu å få behandling i utlandet, slik han sjølv ønskjer.

Ifølgje familiemedlemmer som var til stades, stadfesta Liu overfor dei utanlandske legane at han ønskjer å få reise til utlandet for å få behandling.

Dei to legane sa i ei pressemelding etter besøket at sjukehusa deira i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at ei evakuering bør skje så raskt som mogleg.

(©NPK)