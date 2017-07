Minst ni omkom i bussulykke i Peru

Helseministeren i Peru seier at ulykka natt til måndag skjedde omkring to kilometer frå presidentpalasset i hovudstaden Lima. Dobbeltdekkaren var på San Cristobal-høgda – eit område der ein har god utsikt over Lima.

I ei fråsegn heiter det at bussen skal ha halde høg hastigheit då han mista kontrollen i åsen.

Det er førebels ikkje meir informasjon om dei omkomne eller skadde enn at to av dei skadde er ein chilenar og ein canadiar.

(©NPK)