Domstol beheld Belgias nikab-forbod

Belgia innførte forbodet i 2010, til protestar frå muslimane i landet, som meiner at det strir mot religionsfridom.

Forbodet vart klaga inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som i ei avgjerd slår fast at belgiske myndigheiter er i sin fulle rett til å forby heildekkjande ansiktsplagg på offentleg stad.

I rettsavgjerda heiter det at forbodet som er innført i Belgia er meint å knytte befolkninga tettare saman, samt at det "beskyttar andres rettar og fridom" og at "det er nødvendig i eit demokratisk samfunn".

