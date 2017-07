Donald Trump jr. frigir epostar om Russland-møte

Informasjonen skal ha kome via russiske myndigheiter. Sonen til USAs president la tysdag ut på Twitter epostutvekslinga mellom seg sjølv og den tidlegare tabloidjournalisten Rob Goldstone.

I ein epost sendt 3. juni 2016 skriv briten Goldstone at Emin Agalarov, sonen til ein eigedomsutviklar som tidlegare hadde hatt kontakt med Donald Trump om eit hotellprosjekt, nettopp hadde tatt kontakt med han, og bedt han om å formidle vidare noko "svært interessant" til Donald Trump jr.

I epostane som blei lagt ut, får Donald jr. beskjed om at russiske myndigheiter har informasjon som kan rette mistanke mot presidentkandidaten Hillary Clinton og hennar forhold til Russland.

– Elskar det

Goldstone spør sonen til presidenten om kva han meiner er den beste måten å handtere informasjonen på, og om han kan snakke direkte med Agalarov sjølv.

Trump jr. svarer at han er ute på reise, og at han kanskje burde snakke med Agalarov først.

"Det verkar som om vi har litt tid, og dersom det er det du seier, elskar eg det, kanskje seinare i sommar", skriv han i eposten.

Fire dagar seinare blei det foreslått eit møte i New York med ein "russisk regjeringsadvokat", skriv New York Times .

Russiske myndigheiter har nekta for at dei hadde kjennskap til møtet mellom Trumps son og den russiske advokaten.

Møtet blei ifølgje avisa heldt 9. juni i Trump Tower. New York Times har i løpet av dei siste dagane skrive at møtet fann stad, kven som deltok og kva det handla om.

Bekrefta møte

Trump jr. har bekrefta at han møtte den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

– Eg legg ut heile epostutvekslinga for å vere helt open. Eg ønska først å ta det over telefonen, men då det ikkje gjekk, sa dei at kvinna kom til å vere i New York, og spurte om eg ønska å møte henne, seier Trump jr. i ei fråsegn.

Han seier vidare at det ikkje kom noko ut av møtet. Trump-organisasjonen bekreftar at epostane er autentiske.

Sentrale Trump-medarbeidarar er mistenkt for å ha samarbeidd med Russland om å sverte demokratane sin kandidat Hillary Clinton i forkant av presidentvalet i november. Påstandane om dette er no gjenstand for gransking, både av Kongressen og FBI.

(©NPK)