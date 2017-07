EU-reglar kan bety skogtrøbbel for Noreg 

Tysdag var saka oppe til behandling i EU-parlamentets miljøkomité. Det blei eit nytt tilbakeslag for norske myndigheiter, som ønsker ei oppmjuking av regelverket som EU-kommisjonen har foreslått.

Dei nye reglane kan få som konsekvens at Noreg blir ført opp med netto utslepp frå skog, sjølv om skogen i realiteten sørgjer for netto opptak.

Norges Skogeierforbund er bekymra.

– Vi meiner dette er veldig uheldig. Vi har store uutnytta ressursar i norsk skog. Dette kan avgrense moglegheita til å ta desse i bruk, seier administrerande direktør Erik Lahnstein til NTB.

Strid om referansebane

Det store spørsmålet er korleis ein skal rekneskapsføre utslepp av klimagassar frå skog.

Forslaget til EU-kommisjonen er å ta utgangspunkt i skogdekket slik det var i perioden frå 1990 til 2009. Ut frå dette skal ein rekne ut eit såkalla referansenivå for åra som kjem. Blir utviklinga liggjande under dette nivået, får ein ei utsleppsgjeld som ein må gjere opp for.

Miljøkomiteen i EU-parlamentet foreslår å mjuke forslaget noko opp ved å ta utgangspunkt i perioden frå 2000 til 2013 i staden.

– Det handlar om å finne den rette balansen, seier saksordførar Norbert Lins.

– Eg ønsker ikkje å sette skogen i eit glasbur heller! Skogen må bli forvalta berekraftig og aktivt slik at den gir oss både tømmer og utsleppskutt, forklarer den tyske EU-parlamentarikaren.

Framleis til behandling

Neste trinn er behandling i plenum i EU-parlamentet. Der er vedtaket venta i september. Etter det må EU-parlamentet forhandle seg fram til eit endeleg kompromiss med EU-kommisjonen og EUs ministerråd. Forhandlingane kjem neppe i mål før ut i 2018.

Det er spesielt skogrike land i nord som har hatt motførestillingar mot det opphavlege forslaget til EU-kommisjonen.

Finland og Sverige pressar begge på for ei annleis tilnærming til saka, og norske myndigheiter har varsla at dei vil "arbeide med andre europeiske skogland" for å fremme ein alternativ modell.

Noreg er ikkje ein del av systemet til EU i dag, men skal etter planen bli det i åra etter 2020, som er den perioden det nye forslaget gjeld.

