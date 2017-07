FBI: Amerikansk soldat arrestert på Hawaii, mistenkt for IS-band

Soldaten skal ha forsøkt å levere hemmelege dokument og ei drone til IS. Han skal også ha forsøkt å lære ei gruppe menneske forskjellige kampteknikkar.

I over eit år har FBI etterforska mannen. Soldaten skal ha hevda at "USA er den einaste terrororganisasjonen i verda", skriv NBC. Under ein gjennomgang av PC-en til soldaten fann etterforskarar rundt 500 dokument som kan knytast til IS.

Han skal ha fortalt ein FBI-agent som jobba "undercover", at han vurderte moglegheita for å slutte seg til IS i Tyrkia.

– Folk seier at det er ulovleg å slutte seg til dei, men slik eg ser det, kjempar dei berre mot dei som utfører folkemord, har soldaten sagt ifølgje FBI.

34-åringen blei arrestert laurdag på Schofield-basen på Hawaii. Han jobba som flygeleiar for stillehavskommandoen i det amerikanske militæret.

Han skal ha begynt i hæren i 2001. Han har tenestegjort i Sør-Korea, Afghanistan og Irak.

Natt til tysdag blir han framstilt for ein føderal domstol på Hawaii.

