Kampane held fram i Mosul

Ei ukjend mengd med IS-opprørarar held framleis stand i gamlebyen i Vest-Mosul, der skotsalvene runga tysdag og det vart meldt om minst eitt flyangrep på morgonen.

Granatar slo samtidig ned ved fleire av stillingane til dei irakiske regjeringsstyrkane i byen, noko som tyder på at Abadi igjen har tatt sigeren over islamistgruppa noko på forskot. Han har erklært siger over IS fleire gonger dei siste vekene.

Amnesty International la tysdag fram ein rapport som slår fast at både IS, irakiske regjeringsstyrkar og den USA-leidde koalisjonen kan ha gjort seg skyldige i krigslovbrot i kampen om Mosul.

Flyktninghjelpens landsdirektør i Irak, Heidi Diedrich, fryktar hemnaksjonar mot den attverande sivilbefolkninga i byen.

– No som kampen om Mosul er erklært avslutta, må den irakiske staten sørgje for tryggleik for alle sivile. Soldatar må ikkje ta lova i eigne hender. Det må ikkje igangsetjast kollektiv straff for familiar som er mistenkte for tilknyting til IS, seier Diedrich.

