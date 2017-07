Snøhetta kjempar om prestisjeprosjekt i London

Prosjektet har ein prislapp på mellom 2,1 og 2,6 milliardar kroner og skal byggjast i tilknyting til kultursenteret Barbican.

Bygningen, kalla Centre for Music, skal reisast på tomta der Museum of London står i dag og blir den nye "heimen" til London Symphony Orchestra, ifølgje T he Guardian .

Snøhetta er del av ei eksklusiv gruppe på seks selskap som er shortlista og får komme med forslaga sine til korleis bygget skal sjå ut. Blant konkurrentane finn vi Frank Gehry som stod bak Guggenheim-museet i Bilbao og Renzo Piano som har teikna Pompidou Centre i Paris og Astrup Fearnley-museet i Oslo.

I fjor haust såg det ut til å spøkje for det nye konserthuset då statsminister Theresa May trekte tilbake den statlege støtta. I ettertid har bymyndigheitene i London løyvd inntil 26 millionar kroner til å utvikle planane, noko som framleis held liv i prosjektet.

