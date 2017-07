Theresa May meiner ho er på rett kurs

– Eg er overbevist om at den kursen eg staka ut i min første tale utanfor Downing Street 10, og som denne regjeringa styrer etter, framleis er den rette, sa May i ein tale i London tysdag.

Theresa Mays konservative parti mista fleirtalet i Underhuset i nyvalet i juni i år, og ho har den siste tida møtt sterk motstand i eige parti.

May innrømde at valresultatet ikkje blei som ho ønskte, men seier at ho framleis er fast bestemt på å skape eit meir rettferdig Storbritannia.

Sit utrygt

Den siste tida har det blitt spekulert heftig i britisk presse om at det blir jobba i kulissane for å skifte henne ut. Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg seier at May står fram som vengeklipt og med nokså lite truverd i sitt politiske prosjekt.

– May er i ein sårbar posisjon, men kor lenge ho blir sitjande som statsminister er veldig vanskeleg å spå. Det er fullt mogleg at ho vil bli pressa ut denne hausten. Men det er også tenkjeleg at ting roer seg og at ho blir sitjande brexit-prosessen ut. Ting kan skje veldig fort, seier Øivind Bratberg.

Theresa May tok over som statsminister etter David Cameron 13. juli i fjor. I sin første tale som statsminister understreka May at ho hadde som mål å skape eit Storbritannia som fungerer "ikkje berre for dei privilegerte få, men for alle". Ho lovde å løfte opp dei som strevde mest. Men innanrikspolitisk har lite skjedd, påpeiker Bratberg.

– Innanrikspolitisk har ho trådt vatnet og skyvd heile sin reformagenda framfor seg fordi brexit har tatt så mykje tid og energi. Då ho skreiv ut nyval hadde ho ikkje gjort klart kva som var profilen eller agendaen i heimleg politikk, og det blei ganske tydeleg i valkampen, seier Bratberg.

Dei fleste kommentatorar er samde om at May dreiv ein svært dårleg valkamp, og at ho har liten veljarappell. Ho har fått merkelappen "maybot" på grunn av sin til tider robotaktige måte å vere på, og kritikken hagla mot henne for måten ho handterte brannkatastrofen i Grenfell Tower på.

Taktiske omsyn

I talen tysdag appellerte May til dei andre partia om å jobbe saman med regjeringa for å takle dei store utfordringane Storbritannia står overfor. Ho bad opposisjonen om å bidra med "synspunkt og idear".

– Dette er noko ho gjer utelukkande av naudsyn og taktiske omsyn, seier Bratberg, som er førstelektor ved Universitetet i Oslo.

Han påpeiker at då May skreiv ut nyval, var det nettopp for å feie vekk all opposisjon og styrke sin posisjon framfor brexit-forhandlingane.

– No har ho dreidd kursen og treng hjelp for å ha eit stødig fleirtal for å få drive brexit-prosessen framover. Det blir veldig interessant å sjå kva slags type tverrpolitisk oppfølging av brexitprosessen ho tenkjer seg, seier Bratberg.

